حواري: 34 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا منذ فتح معبر نصيب

كشف الناطق الرسمي في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن، محمد حواري، عن ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم بشكل طوعي منذ افتتاح معبر نصيب الحدودي.

وأضاف الحواري أن عدد اللاجئين العائدين المسجلين لدى المفوضية عبر الحدود تجاوز أربعة وثلاثين ألف لاجئ، مشيراً إلى أن العودة كانت طوعية بقرار من اللاجئ نفسه.

وقال إن المفوضية تطابق الأرقام التي تعلنها مع أرقام السلطات الأردنية للمغادرين عبر الحدود من اللاجئين المسجلين لديها والمقيمين في المناطق الحضرية ومخيمات اللجوء، وبيّن أن عدد اللاجئين المسجلين منذ بدء الأحداث في سوريا بلغ نحو 654 ألفاً و955 لاجئاً في المملكة. عمّان - وكالات