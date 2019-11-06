الاحتجاجات تغلق مصارف لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أجبر محتجون لبنانيون، أمس، المصارف اللبنانية على الإغلاق التام في مناطق عدة بالبلاد. ونظّم المحتجون، أمس، اعتصامات أمام المصارف في مناطق عدة.

ولا سيما الشوف في جبل لبنان وصيدا جنوب لبنان، وأجبروا المصارف على الإقفال التام اعتراضاً على سياسات القطاع المصرفي لليوم الثاني على التوالي. واعتصم عدد من المحتجين أمام مبنى «تاتش» للاتصالات في بيروت، وأغلقت المؤسسات الرسمية، بما فيها المدارس والجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة في بعض المناطق، ولا سيما في منطقة الشوف في جبل لبنان.

ويطالب المحتجون بتأمين الطبابة، وضمان الشيخوخة، وتثبيت سعر الصرف الدولار، ومحاسبة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة، وإسقاط السلطة السياسية، والإسراع في إجراء الاستشارات النيابية، وتسمية رئيس جديد للحكومة.