إطلاق أول قمر اصطناعي سوداني

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء أمس الثلاثاء أنّ الصين أطلقت مؤخراً قمراً اصطناعياً هو الأول على الإطلاق الذي تمتلكه بلاده ويرمي لتطوير معارفها العسكرية والاقتصادية والفضائية.

وقال البرهان خلال ترؤّسه في الخرطوم اجتماعاً لمجلس الأمن والدفاع إنّه تم "إطلاق قمر صناعي للأغراض العسكرية والاقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى".

وأضاف بحسب بيان أصدره الناطق باسم مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكّي سليمان أنّ "القمر الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقانات الفضائية اكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة للجوانب العسكرية بالبلاد".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس أوضح الفكّي سليمان أنّ "القمر أُطلق بالتعاون مع الصين وسيُدار من قبل السودان في غضون أشهر".

ولم يوضح المتحدّث متّى أو من أين تحديداً تمّ إطلاق القمر، مكتفياً بالإشارة إلى أنّ الخرطوم تعتزم "إطلاق إصدار أحدث (من هذا القمر) في غضون عامين".

وعلى الرّغم من أنّ هذا أول قمر اصطناعي على الإطلاق يطلقه السودان، إلاّ أنّ هذا البلد لديه منذ عقود برنامجاً فضائياً.

ويشمل هذا البرنامج أنشطة عدّة من بينها الاستشعار عن بُعد ونظام التموضع الجغرافي "جي بي إس" في بلد مترامي الأطراف يشهد اهتماماً متزايداً بتطوير الأقمار الاصطناعية.

وفي العام 2013 أنشأت الحكومة السودانية معهداً لأبحاث الفضاء وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير قدرات البلاد في هذا المجال.