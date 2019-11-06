مصدر مسؤول بالخارجية السعودية يرحب باتفاق الرياض

المصدر: وام

رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية باتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه الثلاثاء بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي وذلك في العاصمة الرياض.

وثمن المصدر حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق في إعادة الأمن والاستقرار واعتبر الاتفاق خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد المصدر مواصلة المملكة العربية السعودية الجهود كافة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.