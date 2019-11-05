مصر ترحب باتفاق الرياض بشأن اليمن

المصدر: وام

أعربت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها باتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه اليوم في العاصمة السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشادت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية بالاتفاق الذي يعد خطوة مهمة تعزز من فرص التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية عبر التركيز على لب المشكلة اليمنية، والالتزام بجميع مرجعيات التسوية السياسية. لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وثمنت الجهود التي بذلتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية في سبيل التوصل للاتفاق.

وأكد البيان دعم مصر للاتفاق بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.