نص كلمة محمد بن سلمان أثناء توقيع اتفاق الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية بدور الإمارات في إنجاز اتفاق الرياض الذي وقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بالديوان الملكي السعودي اليوم.

وثمن ولي العهد السعودي التضحيات الجليلة التي قدمتها الإمارات في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف .

وأكد أن اتفاق الرياض خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب.

وهذا نص كلمة ولي عهد السعودية: