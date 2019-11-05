"سبايدرمان العراق" يُنقذ متظاهراً مُصاباً على حافة الجسر

المصدر: دبي - وكالات

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر شاباً وهو يُنقذ أحد المتظاهرين المصابين من فوق أحد الجسور على طريقة (الرجل العنكبوت - سبايدرمان) في إحدى محافظات العراق.

وجازف متظاهر عراقي بحياته لينقذ زميله المتظاهر المصاب على حافة الجسر، في مشهد فريد قد تشاهده فقط في الأفلام العالمية.

ويظهر الفيديو متظاهراً عراقياً من فريق الإنقاذ الذين يتواجدون في ساحة التحرير، وهو يُنقذ أحد جرحى الخط الأمامي للمتظاهرين على جسر الجمهورية، بعد أن أصيب بنيران قوات مكافحة الشغب. وربط المنقذ زميله الجريح على ظهره بالحبال، وتمكن من السير به من منتصف الجسر المطل على نهر دجلة وصولاً إلى البر، حيث تم تسليمه للمعالجين.

الفيديو الذي يوثّق الحادثة ويوضّح صيحات مئات المُتظاهرين وهم يهتفون للمُنقذ العراقي، قبل أن ينجح في إنزال المُصاب من الجسر العالي وتتلقّفه الأيدي من تحت الجسر.