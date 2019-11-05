توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

المصدر: البيان الإلكتروني

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبرعاية ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور تم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية من جهة، والمجلس الانتقالي الجنوبي ومكونات جنوبية سياسية أخرى، من جهة أخرى، في ظل التطلع لبدء صفحة جديدة نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني في اليمن.



يشمل الاتفاق بنوداً رئيسية، إضافة إلى ملحق ينظم الترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين .