الأردن تؤكد قرب إفراج إسرائيل عن الأسيرين اللبدي ومرعي

المصدر: عمّان - رويترز

ذكر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أمس، أن اثنين من مواطني المملكة احتجزتهما إسرائيل لعبورهما الحدود إلى الضفة الغربية سيعودان للبلاد «قبل نهاية الأسبوع».

وكانت الأردن استدعت سفيرها الثلاثاء بعد رفض الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي اللذين تقول الأردن إن إسرائيل اعتقلتهما بصورة غير قانونية قبل عدة أشهر ولم توجه اتهامات لهما. ولم يورد الصفدي مزيداً من التفاصيل بشأن كيفية تأمين إطلاق سراحهما في تغريداته على «تويتر».

وقال الصفدي: «الحكومة تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وعبد الرحمن مهما كلّف الأمر».

واعتقلت اللبدي (24 عاماً) في أغسطس بعد عبورها الحدود لحضور حفل زفاف عائلي. وبدأت إضراباً عن الطعام ونقلت إلى مستشفى بعد تدهور حالتها الصحية. واعتقل مرعي (29 عاماً) في سبتمبر بعد أن عبر الحدود إلى الضفة الغربية لزيارة أقاربه. وكان الصفدي قال الشهر الماضي، إنه يحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الاثنين، وأضاف أن حالتهما الصحية تدهورت بشدة، وحذّر من أن المملكة يمكنها تصعيد إجراءاتها إذا لم يطلق سراحهما.