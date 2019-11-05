عضو من اللجنة الدستورية: مناقشات الدستور السوري لم تبدأ بعد

المصدر: جنيف - وكالات

قال نقيب المحامين السوريين وعضو المجموعة المصغرة للجنة الدستورية من جانب الحكومة نزار اسكيف، إن مناقشات الدستور لم تبدأ بعد داخل المجموعة المصغرة، لأنه لا يوجد جدول للأعمال حتى الآن.وقال اسكيف، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية أمس، «من أسس التنظيم أن يكون هناك جدول للأعمال، مبني على مفرزات ومنتجات اللجنة الموسعة.

وهذا هو دور اللجنة الموسعة، نحن إذا كان تعريفنا لجنة صياغة، سنصيغ بناء على ما ناقشته اللجنة الموسعة، وحتى الآن لا يوجد بين يدينا أي جدول أعمال، لا يوجد فرز لما أنتجته اللجنة الموسعة». وأضاف «هذا إما دليل إهمال من طرف آخر أو تعقيد، هذا عبارة عن خلفية قراءة، لكن نحن بالمعنى الدستوري جاهزون، لكن يجب أن يكون هناك مادة أساسية نتحاور عليها».

ورداً على سؤال حول بدء مناقشة الدستور، قال اسكيف «حتى الآن لا (لم تبدأ المناقشات)، لأنه لا يوجد أي منتج بين أيدينا، يقال إنه بعد قليل سنبدأ الاجتماع، ضمن أي معيار، هذا سيكون مجال حواري ونقاشي». وأردف «نحن لسنا على عجلة لسبب بسيط وهو مصلحة الشعب ومصلحة الدولة».وحول النقاط الخلافية بين الأطراف، قال اسكيف «طبعاً هناك نقاط خلاف واختلافات كثيرة، هي بالملخص موضوع الانتماء، الفارق بين المنتمي واللامنتمي وبين المتلقي وبين المبدع هذا هو الفارق الأساسي».