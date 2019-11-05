محتجون عراقيون يحاصرون مقر عبد المهدي

المصدر: بغداد - عراق أحمد، وكالات

استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي، أمس، ضد متظاهرين في العاصمة بغداد، بعد ليلة عنف دامية خلّفت أربعة قتلى من المتظاهرين أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء جنوبي العراق.

حيث اتسعت رقعة العصيان المدني الذي يشل حركة الطرقات والمرافق النفطية والإدارات الرسمية، فيما باشر المتظاهرون في بغداد تنفيذ خطة التفاف على القوات الأمنية حيث تمت محاصرة مبنى رئاسة الوزراء.

للمرة الأولى، يقوم اطلاق القوات الامنية وليس قناصين رصاص ضد متظاهرين احتشدوا قرب مقر تلفزيون العراقية الحكومي في وسط بغداد، بحسب ما أفاد شهود عيان. وأشارت مصادر طبية وأمنية إلى إصابة 12 شخصاً بجروح. وكانت اندلعت، ليل الأحد، أعمال عنف في كربلاء، عندما حاول متظاهرون حرق مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء.

ورفعوا الأعلام العراقية على الجدار الخرساني الذي يحيط بالمبنى القنصلي، وكتبوا عليه «كربلاء حرة حرة.. إيران برة برة»، فيما ألقى آخرون أمام أنظار قوات الشرطة الحجارة على المبنى، ويتهم جزء كبير من الشارع إيران بأنها مهندسة النظام السياسي ا ويطالبون بإسقاطه.

وأطلقت قوات الأمن العراقية المسؤولة عن حماية المبنى الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم، وفقاً لكوادر الطب العدلي في المدينة الواقعة على بعد مئة كيلومتر إلى جنوب بغداد.

وفي بغداد، قطع متظاهرون عدة طرق في العاصمة بغداد، وحاصروا مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في منطقة العلاوي، في أسلوب جديد، بعد أن تمركزوا طيلة أيام التظاهرات في ساحة التحرير ومحيطها.

وقالت مصادر أمنية إن محتجين قطعوا جسر العلاوي وطريق المتحف في بغداد، وحاصروا مكتب رئيس الحكومة، و حاولوا الوصول إلى مبنى السفارة الإيرانية وقناة العراقية الرسمية من جهة، ودخول المنطقة الخضراء من جهة العلاوي في خطوة أخرى.لكنهم اصطدموا بالقوات الأمنية.

إغلاق ميناء

كما وضع متظاهرون حواجز أسمنتية كتب عليها أيضاً «مغلق بأمر الشعب»، على الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر جنوبي العراق الذي يُعدّ منفذاً حيوياً لاستيراد المواد الغذائية.وغادرت عشرات السفن الميناء من دون أن تتمكن من تفريغ حمولتها، .وفي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي البلاد، أقدم متظاهرون على إغلاق حقلين نفطيين تديرهما شركات صينية، وهما حلفاية، الذي يعد من أكبر حقول النفط في العراق، والبزركان.

غلق

في السماوة جنوبي العراق أيضاً، أغلق متظاهرون الجسور والطرقات الرئيسة لمنع وصول الموظفين إلى أماكن عملهم، كما هو الحال في مدن أخرى كالناصرية والحلة.