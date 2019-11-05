«تويتر» توقف حساباً للحوثيين

المصدر: ■ سان فرانسيسكو-وكالات

بعد حجبها حسابات حزب الله وحركة حماس، حجبت شركة «تويتر» حساباً تابعاً لميليشيا الحوثي كان يروج للميليشيا المدعومة من إيران.

وأوقفت «تويتر» حساباً ينتمي إلى الحوثيين في اليمن، يطلق عليه «The Central Warfare Channel»، في حملة كبيرة على الحسابات التي تروج للإرهاب، بحسب ما أورده موقع راديو «فردا». وكان موقع «تويتر» أوقف حساب قناة «المنار» التابعة لميليشيات حزب الله قائلاً إنه لم يتبع قواعده.

من جهته، علّق ناطق باسم «تويتر» على الأمر بالقول إنه «لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا»، بدون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

يشار إلى أن عدداً من النواب الأمريكيين كانوا أمهلوا الرئيس التنفيذي لـ«تويتر»، جاك دورسي، حتى الأول من نوفمبر الجاري لإزالة جميع المحتويات التابعة لمنظمات إرهابية والأشخاص المرتبطين بها، بما في ذلك حماس وحزب الله، كما أدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية عام 1997.

ومنذ تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأمريكية المفروضة على حزب الله.

وفي أغسطس 2018، أغلق «فيسبوك» و«تويتر» مئات الحسابات المرتبطة بإيران، قائلين إنها جزء من مشروع إيراني للتأثير سراً على الرأي العام في بلدان أخرى.

وفي أبريل، بعد يوم واحد من إدراج الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية، قام «أنستغرام» بحذف الصفحات الخاصة بكبار قادة النظام الإيراني.

وبعد يوم واحد، تم تعليق حسابات إبراهيم الريسي، رئيس القضاء الإيراني وعلي أكبر ولايتي، مستشار السياسة الخارجية للزعيم الإيراني علي خامنئي بشكل مؤقت.