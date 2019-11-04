الوزراء في الأردن يقدمون استقالاتهم تمهيداً لتعديل حكومي

المصدر: أ ف ب

قدم الوزراء في الأردن الاثنين استقالاتهم إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز تمهيدا لتعديل سيكون الرابع على حكومته التي تشكلت في 14 يونيو 2018، كما أفاد مصدر رسمي.

وذكر وكالة الأنباء الرسمية إن الرزاز "طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل على حكومته خلال الأيام المقبلة".

ونقلت عن الرزاز قوله إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة".

وقال مصدر رسمي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن "الملك عبد الله الثاني كان قد كلف الرزاز بوضع خطة لتحفيز الاقتصاد الأردني وأنه تمت مناقشة الخطة في جلسات تم عقدها الشهر الماضي".

وأضاف أن "الملك أعطى الحكومة مهلة لنهاية العام كي يشعر المواطن الأردني بنتائج هذا الإصلاح الاقتصادي".

وأوضح المصدر أنه "تم كذلك اتخاذ قرارات حكومية لتحفيز السوق العقاري وتحفيز الاستثمار لخلق فرص عمل للأردنيين وضبط النفقات الحكومية".

وكان الرزاز أجرى في التاسع من مايو الماضي تعديلا وزاريا هو الثالث على حكومته وشمل ثمانية وزراء.