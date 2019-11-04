صحيفة كويتية: الأمين العام الجديد لمجلس التعاون كويتي

كشفت صحيفة الرأي الكويتية عن أن منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عائد إلى الكويت بعدما اعتذرت سلطنة عمان عن ترشيح أمين عام منها، وبالتالي جاء دور الكويت ليكون هذا المنصب من نصيبها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر - لم تسمها - أن الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون الدكتور نايف الحجرف الذي سينتقل قريباً من منصبه الحالي كوزير للمالية إلى هذا المنصب الخليجي الرفيع، وذلك بعدما أتمت الكويت على مدى أشهر مضت اتصالاتها وأخذت موافقات دول المجلس على مرشحها.

وبحسب الصحيفة فإن المرحلة التي يمر فيها مجلس التعاون تتطلب تعزيز الدور الكويتي المهم والمضي فيه قدما»، متمنية للحجرف التوفيق في مهمته.

ونقلت الصحيفة عن الوزير الحجرف تأكيده أن الكويت أرسلت اسمه كمرشح لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.. مؤكدا على أنه في حال القبول فإنه بكل تأكيد لن يستمر في المنصب الوزاري.