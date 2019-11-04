الإمارات تزود 15 ألفا من سكان تعز بالمياه النقية

المصدر: وام

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر مشروع مياه مدينة ذوباب الاستراتيجي في الساحل الغربي اليمني، ليؤمن المياه النقية لأكثر من 15 ألف نسمة. ولينضم إلى 31 مشروعا نفذتها الإمارات في الساحل الغربي مؤخرا تخدم أكثر من 155 ألف نسمة.

وخلال الافتتاح أدار ممثل الهلال في الساحل الغربي ومحمد فضل الشاعري مدير عام مديرية ذوباب باب المندب مفاتيح التوزيع إيذانا بضخ المياه.

ويتكون المشروع من إعادة تأهيل بئر ارتوازية وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية متكاملة ومد شبكة توزيع بطول 30 كم.

وقال ممثل الهلال في تصريح صحفي إن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع الحيوية والخدمية والمبادرات الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ الأسابيع الأولى على تحرير مديريات الساحل الغربي. مؤكدا أن هذه الفرحة التي ارتسمت في وجوه أهالي مدينة ذوباب التابعة لمحافظة تعز هي الهدف الإنساني الأسمى لدولة الإمارات.

بدوره عبر مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي محمد الشاعري، نيابة عن أهالي ذوباب جزيل الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على جهودها المتواصلة في دعم المديريات المحررة لا سيما اهتمامها بالمشاريع الحيوية والخدمية التي تؤمِّن حياة مستقرة وآمنة للمواطنين في ظل هذه الأوضاع الصعبة.

وأضاف الشاعري أن هذا المشروع ضمن مشاريع استراتيجية كثيرة تقف شاهدة على يد العطاء الإنساني الإماراتي.

وفي السياق عبر عدد من أعيان وأهالي مدينة ذوباب عن سعادتهم بتدفق مياه الشرب إلى منازلهم، مؤكدين أن هذا المشروع يمثل لهم شريان حياة.