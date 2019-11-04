القوات المسلحة المصرية تعلن القضاء على 83 إرهابياً شمال سيناء

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الجيش المصري مقتل 83 إرهابيا خلال مواجهات وعمليات مداهمة وتمشيط بسيناء.

وأصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا أعلنت فيه بأنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية:

1- استهدفت القوات الجوية ودمرت عدد (14) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، إضافة إلى تدمير عدد ( 115) عربة دفع رباعي (9 على الاتجاه الشمالي الشرقي - 52 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي - 54 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي).

2- القضاء على عدد (77 ) فردًا تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع و78 خزنة و20 بمبة هاون وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير ووحدات طاقة شمسية وأجهزة اتصال بشمال ووسط سيناء، كما تم تنفيذ عده عمليات نوعية أسفرت عن مقتل 6 فرد تكفيري شديدي الخطورة.

3- اكتشاف وتفجير عدد (376) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير عدد (2) فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

4- ضبط وتدمير عدد (33) سيارة ، وعدد (93) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد كبير من الملاجئ والمخابىء عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية.

5- القبض على (61) فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

6- قيام قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية:

ضبط عدد (13) بندقية مختلفة الأنواع وعدد (48) خزنة ومسدس وعدد (3045) طلقة مختلفة الأعيرة وضبط (5831) كيلو جرام من جوهر الحشيش و (7082) كيلو جرام من نبات البانجو بالإضافة إلى (59) كيلو جرام من مادة الأفيون و(1,579,890) قرص مخدر، واكتشاف وتدمير (2) مزرعة بانجو و(3) مزرعة خشخاش بمساحة تقدر بـ مساحة (2) فدان، وضبط عدد (113) عربة تستخدم في أعمال التهريب.

وبحسب بيان الاثنين، جرى ضبط عدد (22) أجهزة تستخدم في الكشف والتنقيب عن المعادن، وضبط عدد (1242) كجم من الحجارة المخلوطة بخام الذهب وكمية من المبالغ النقدية، وإحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لعدد (4707) أفراد من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد، وضبط (3) هاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وذكرت القوات المسلحة أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة ضابط و(2) جندي أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وأكدت القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.