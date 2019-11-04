مقتل 3 متظاهرين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

المصدر: وكالات

أعلنت مصادر طبية وأمنية اليوم الاثنين مقتل 3 متظاهرين عراقيين بالرصاص خلال تفريق القوات العراقية لتظاهرات أمام قنصلية إيران في كربلاء.

وقالت المصادر أن الحشد حاول إشعال النار في القنصلية. وأضافت أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بينهم ستة من أفراد قوات الأمن، أصيبوا.

من جانبها، ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ثلاثة متظاهرين لقوا حتفهم جراء إصابتهم بالرصاص الحي، وأصيب 12 من المتظاهرين وقوات الأمن، "خلال مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند محاولتهم دخول القنصلية الإيرانية" أمس.

وحثت المفوضية القوات الأمنية على "الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الآمن وعدم استخدام الرصاص الحي وإحالة الأشخاص الذين قاموا بالرمي المباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق".

كما دعت كافة المتظاهرين إلى "البقاء في الأماكن المخصصة للتظاهرات وديمومة تظاهراتهم السلمية وعدم تعريض المباني الدبلوماسية للخطر، كون ذلك يعد خرقا للاتفاقيات الدولية الملزمة للعراق".

وأفاد شهود عيان بأن القوات العراقية فرقت الليلة الماضية جموعا من المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء جنوب بغداد.