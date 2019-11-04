الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في مالي

المصدر: أبوظبي- وام - وكالات

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إنديليمان شمالي مالي يوم الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ــ في بيان لها ــ أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان تنظيم داعش الإرهابي، تبنى الهجوم الذي استهدف يوم الجمعة، الجيش المالي في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع النيجر، أسفر عن مقتل 49 جندياً، وفق حصيلة أعلنها الجيش.

إلى ذلك، قتل جنديان ماليان وأصيب ستة آخرون السبت إثر انفجار عبوة ناسفة بآليتهم التي كانت تقوم بدورية، بحسب ما أعلن الجيش المالي.

وقال بيان نشره الجيش على صفحته على موقع تويتر: إنّه «خلال تسيير دورية» في منطقة باندياغارا في وسط مالي، «عبرت آلية تابعة للقوات المسلحة فوق عبوة محلية الصنع». وأوضح أنّ «الحصيلة قتيلان وست إصابات». وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش المالي منذ الجمعة إلى 51، بعد مقتل 49 جندياً.

ويأتي هجوم الجمعة بعد شهر من اعتداءين في بولكيسي في 30 سبتمبر وموندورو بجنوب البلاد قرب بوركينا فاسو في الأوّل من أكتوبر.

وقُتل أربعون جنديّاً في الهجومين بحسب حصيلة أعلنها مسؤول في وزارة الدفاع المالية.