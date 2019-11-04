أسرى بعد السلام

المصدر: الأرض المحتلة- البيان

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واصل، أمس، عدد من الأسرى الإداريين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي على فترات متفاوتة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن 4 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري التعسفي من دون تهمة أو محاكمة، وسط تحذيرات من جهات حقوقية من تدهور أوضاعهم الصحية بصورة خطيرة، في ظلّ تنكّر سلطات العدو لمطالبهم.

والأسرى المضربون عن الطعام هم: الأسير إسماعيل أحمد علي (30 عاماً) من قرية أبو ديس شرق القدس، يواصل الإضراب عن الطعام منذ (99) يوماً، الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاماً) من قرية تل قضاء نابلس يواصل الإضراب لليوم الـ 37 على التوالي، ونقل إلى مستشفى الرملة، الأسير أحمد عمر زهران (42 عاماً) مضرب عن الطعام لليوم الـ 33 على التوالي، ونقل إلى مستشفى الرملة، والأسيرة الأردنية هبة أحمد اللبدي (24 عاماً) من الأردن، تواصل الإضراب لليوم الـ 43 على التوالي.