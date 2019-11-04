غضب ومطالبات بالكشف عن مصير صبا المهداوي

المصدر: بغداد - البيان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بخبر اختطاف الناشطة صبا المهداوي، من منطقة البياع جنوبي العاصمة بغداد، مساء السبت، بعد عودتها من ساحة التحرير، وسط تساؤلات عن دور أجهزة الدولة المختصة حيال ذلك. واختطفت صبا ليلة السبت، بعد عودتها من ساحة التحرير وذهابها نحو منزلها، حيث تمت العملية في تقاطع الدرويش.

وتحدثت مصادر مطلعة عن اللحظات الأخيرة التي مرت بها صبا قبل الاختطاف، إذ إن المهداوي لديها هاتفان، تم تتبع مسارهما، بعد خروجها من التحرير إلى سيارتها المركونة يومياً قرب فندق مريديان، ثم اتجهت إلى الكرادة وعبرت جسر الجادرية، ثم نزلت من الجسر باتجاه منطقة البياع، وكانت تتحدث إلى أحد زملائها في الهاتف عندما تمت عملية الاختطاف، في الساعة 11:21 دقيقة تماماً.