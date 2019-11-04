تدمير 12 آلية للميليشيا قرب حدود تونس

المصدر: بنغازي - وكالات

قال الجيش الليبي إن قواته الجوية استهدفت السبت، معسكر «شهوب» في المنطقة الواقعة بين رقدالين وزلطن بطريق العسّة غرب ليبيا، وعلى بعد أقلّ من 50 كلم من الحدود التونسية.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي أن ضربات سلاح الجو بمعسكر «شهوب» طالت تجمّعاً لرتل كامل من الميليشيات، ما أسفر عن تدمير أكثر من 12 آلية مسلحة ودبابتين.

من جهة أخرى، كان الجيش الليبي قد أعلن منذ أيام أن قواته الجوية نفذت غارات جوية على مواقع متفرقة بالكلية الجوية بمصراتة، دمّر خلالها قاعدة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيّرة.

وأوضح الجيش في بيان حينها أن الاستخبارات التابعة له رصدت أماكن متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة، قام سلاح الجو بالتعامل مع هذا التهديد، حيث أقلعت الطائرات من قواعد عدة واستهدفت المواقع في الوقت نفسه ودمرتها، مشيراً إلى أن هذه الغارات حققت أهدافها بكل دقة ودمرت المرافق المستخدمة بنسبة 100%، وعادت لقواعدها سالمة.