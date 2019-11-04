مسام: نزع 10820 لغماً وذخيرة خلال أكتوبر

المصدر: الرياض- وكالات

أعلن مدير عام مشروع مسام، السيد أسامة القصيبي، أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، 2209 ألغام وذخائر غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه خلال الشهر 10820، تنوعت بين ألغام، وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

وقال القصيبي في بيان له، نشره مكتب مسام الإعلامي، إن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، 1712 ذخيرة غير منفجرة، و29 عبوة ناسفة. وأضاف القصيبي أن الفرق نزعت أيضاً خلال الأسبوع ذاته، 448 لغماً مضاداً للدبابات، و20 لغماً مضاداً للأفراد.

وذكر القصيبي أن الفرق نزعت منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 31 أكتوبر الماضي، 102209 ألغام، وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.