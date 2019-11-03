أكثر من 5 ملايين زائر لموسم الرياض

المصدر: الرياض – وفاء السويدي

تهدف مواسم السعودية، إلى جعل المملكة إحدى أهم الوجهات الترفيهية في العالم، حيث يمكن للزوار والسياح التمتع بالعديد من الفعاليات الكبرى، والتجارب الترفيهية الفريدة والمليئة بألوان الفرح والبهجة، والمستمرة على مدار العام، في معظم مدن ومناطق المملكة. حيث تتيح مواسم السعودية استكشاف ماضيها وثقافتها العريقة والفريدة، وسحر طبيعتها الخلابة.

ويعتبر «موسم الرياض» أحد مواسم السعودية الإحدى عشرة، التي تم إطلاقها لهذه الغاية، وكجزءٍ من توجهات قيادة المملكة، لتعزيز وجود السعودية على خارطة الترفيه العالمية، وتعزيز دور الترفيه، ضمن منظومة اقتصادية داعمة لرؤية 2030.

الموسم الأكبر

وقد تمكن موسم الرياض من مواصلة تسجيل الأرقام القياسية، حيث أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن جذب الموسم لأكثر من 5 ملايين زائر منذ انطلاق الموسم، ولم يقتصر تسجيل الموسم على عدد الزوار، بل امتد إلى عدد الفعاليات التي تقدر بـ 3000 يوم من الفعاليات، كما أن العائدات المالية من المتوقع أن تسجل رقماً ضخماً جداً.

وكان آل الشيخ قد أعلن عن الوصول إلى 80 ٪ من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، بعد مضي عشرة أيام فقط من انطلاقته، ويعد موسم الرياض، الذي بدأ في الحادي عشر من الشهر الجاري، هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها، فعاليات في 12 منطقة في العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

السياحة والترفيه

ويهدف موسم الرياض إلى دعم البنى التحتية للترفيه القائمة والجديدة بالعاصمة السعودية الرياض، والارتقاء بقطاعي السياحة والترفيه المحليين، وتعزيز جهود الدولة لتمكين المواطن السعودي، من خلال توفير فرص عمل لرواد الأعمال في قطاع الترفيه، كما يهدف إلى تعزيز مكانة العاصمة السعودية، وإدراجها ضمن قائمة أفضل المدن للعيش في العالم، وذلك عبر تحسين نمط الحياة، وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 الطموحة، الهادف إلى النهوض برفاهية المجتمع السعودي، وتطوير وتنويع فرص التنمية المحلية.

12 وجهة رئيسة

وتقام فعاليات موسم الرياض 2019، خلال الفترة 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر في 12 وجهة رئيسة، منها: «الرياض بوليفارد»، وتقع ضمن هذه المنطقة الجديدة المفعمة بالحياة العصرية في العاصمة السعودية، وتمتد على مساحة 230 ألف متر في حي حطين (طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، مخرج 2)، الذي يعتبر أحد أرقى أحياء الرياض الجديدة، وعلى بعد مسافة قصيرة من مركز الملك عبد الله المالي، وتشهد هذه الوجهة 9 فعاليات من جميع الفئات، أبرزها مسيرة الافتتاح، والسينما الخارجية، بالإضافة إلى فعاليات المسرح العربي، والعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والغنائية والفنية المليئة بالحماس والإثارة، إلى جانب المطاعم المتنوعة.

مهرجان الألعاب

إضافة إلى «واجهة الرياض»، وتحتضن هذه الوجهة، ومن ضمنها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، 4 عروض مسرحية رئيسة، بالإضافة إلى أكثر من 200 منفذ تجاري لأشهر المطاعم والمقاهي التي تم اختيارها بدقة، لتكوين بيئة متنوعة وغنية، تلبي احتياجات الزائر، وترقى لذائقته، وتتضمن الوجهة، العديد من الأحداث والمناسبات الفريدة الضخمة، من أبرزها، معرض الصقور والصيد السعودي، ومهرجان الرياض للألعاب، ومعرض اكتشاف الفضاء، ومهرجان الرعب، وسيرك دو سو ليه بازار، معرض أنيمي السعودية، ومعرض ستان لي سوبر كون السعودية، بالإضافة إلى «انسومنيا السعودية»، وبطولة ببجي العالمية.

42 لعبة

كما تشكل «رياض ونتر وندرلاند» مدينة الألعاب المؤقتة، وجهة بارزة لأبرز المتنزهات الشتوية المؤقتة على مستوى المنطقة، على مساحة تمثل ضعف مساحة منتزه وندر لاند الشهير في لندن، ليقدم لزواره أرض العجائب والمفاجآت والألعاب المميزة. تحتل هذه الوجهة مساحة تقدر بـ 185 ألف مترٍ مربعٍ. وستشهد عدداً كبيراً من فعاليات الموسم، حيث تستضيف 19 فعالية قابلة للزيادة من فئة الفعاليات الترفيهية والرياضية، من أبرزها: مدينة ونتر وندر لاند الترفيهية، التي تأتي للمرة الأولى للمنطقة العربية، وتشمل 42 لعبة ممتعة، إلى جانب حلبة التزلج على الجليد، الأكبر عربياً، إضافة لحديقة الثلج.

بيئة البراري

وفي وجهة «رياض سفاري»، يضع موسم الرياض بيئة البراري بين يدي الجمهور، في تجربة فريدة، يستقطب من خلالها عشاق الحيوانات البرية، حيث يضم أندر الحيوانات على الإطلاق، التي تم جمعها من كل بلدان العالم، وتحتوي أيضاً على العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة، التي تغري عشاق الاستكشاف والمغامرات. تحتل هذه الوجهة قرابة 150 ألف متر، ستقام عليها إحدى الفعاليات الرياضية، فيما تشهد الحديقة التي تحتل نفس المساحة، 6 فعاليات ترفيهية.