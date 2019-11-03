عدوان جوي إسرائيلي على غزة وخان يونس تشيّع شهيداً

المصدر: القدس المحتلة- البيان، وكالات

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شيّعت جماهير غفيرة في محافظة خان يونس جنوب غزة، أمس، جثمان الشهيد أحمد محمد الشحري، الذي ارتقى متأثراً بإصابته، خلال عدوان جوي إسرائيلي على قطع غزة فجراً.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى ناصر باتجاه منزل ذويه غرب المحافظة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يُصلى على جثمانه الطاهر ويوارى الثرى في مقبرة الشهداء، وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة المتواصلة، التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في كل المحافظات.

وكان الشحري (27 عاماً) أصيب بجروح خطيرة، إضافة إلى اثنين آخرين كانا برفقته، عندما استهدفت طائرات الاحتلال عدداً من المواقع غرب خان يونس، وجرى نقل ثلاثتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليعلن في ما بعد عن استشهاده متأثراً بجروحه.

ووفق رواية إسرائيلية فإن جيش الاحتلال استهدف مواقع تابعة للمقاومة في غزة، بعد أن أطلق فلسطينيون عشرة صواريخ على المستوطنات الليلة قبل الماضية، زاعمة أنه تم اعتراض ثمانية صواريخ، رغم أن الشرطة، اعترفت أن مقذوفاً أصاب منزلاً في مستعمرة قرب الحدود، ما أدى إلى حدوث أضرار.