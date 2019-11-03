تصاعد الانتفاضة ضد الإخوان في تعز

المصدر: عدن - البيان

استمرت الانتفاضة الشعبية في تعز ضد «الإخوان»، والمطالبة بإقالة المسؤولين المدنيين والعسكريين، وسط جهود يبذلها وسطاء محليون لفتح معابر المدينة المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي.

وقال سكان لـ «البيان»، إن الآلاف خرجوا إلى الشوارع للتنديد بحكم الإخوان للمحافظة والفساد المالي، ضمن حركة احتجاجية متواصلة من الأسبوع الماضي.

وندد المتظاهرون بغياب الخدمات الأساسية في المحافظة، واتهموا المسؤولين المدنيين والعسكريين، بتقاسم إيرادات المحافظة، والتلاعب بالأموال المخصصة لتحرير المدخلين الشرقي والشمالي للمدينة. وجاب المتظاهرون شوارع المدينة، حاملين اللافتات التي تطالب المسؤولين بالرحيل، كما رفعوا صور قادة المحافظة مدنيين وعسكريين، قبل أن يصلوا إلى أمام المقر المؤقت للمحافظة.

وطالب المتظاهرون بإصلاح الاختلالات، ووقف الفساد والنهب المنظم لإيرادات المحافظة ومعالجة الجرحى، مهددين بالتصعيد، في حال لم يستجب المسؤولون في الحكومة والسلطة الملحية لمطالبهم العادلة والحقوقية.