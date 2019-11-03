الأكراد يطالبون في باريس بفرض عقوبات على أنقرة»

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

تظاهر مئات من الأكراد ومؤيديهم أمس في باريس دعماً لأكراد سوريا، مطالبين الدول الأوروبية بفرض «عقوبات ملموسة» على تركيا لكفّ يدها في شمال شرق سوريا. وواكبت المتظاهرين الذين قدر المنظمون عددهم بخمسة آلاف، فرقة عزفت الموسيقى الكردية التقليدية. وتجمع المشاركون بهدوء في ساحة الجمهورية وسط باريس.

ورفعت خلال التحرك لافتات كتب عليها: «هل السماح لتركيا بذبح الأكراد هو طريقة لشكرهم لتغلبهم على داعش؟». وسار المتظاهرون بعدها في العاصمة الفرنسية حتى ساحة شاتوليه حيث ألقيت كلمات.

وشنت تركيا الشهر الماضي هجوماً في شمال شرق سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها «إرهابية» رغم أنها كانت حليفاً رئيسياً للدول الغربية في التصدي لتنظيم داعش.

وأنهت أنقرة هجومها في 23 أكتوبر في ضوء اتفاقين مع الولايات المتحدة وروسيا. باريس - وكالات

أعلنت قناة المنار التابعة لميليشيا حزب الله، أمس، أن شركة «تويتر» حظرت معظم حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي. وطال هذا الحظر حساب القناة الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. وكتبت القناة على موقعها الإلكتروني أن «شركة تويتر أقدمت على حظر معظم الصفحات الخاصة بقناة المنار عن منصتها، وذلك دون أي إنذار مسبق».