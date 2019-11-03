قتيل و91 جريحاً باحتجاجات بغداد

المصدر: بغداد- البيان

لقي محتج حتفه وأصيب العشرات مع استمرار احتشاد آلاف العراقيين في احتجاجات ضخمة ضد الحكومة. وقالت مصادر أمنية وطبية بالعراق إن قوات الأمن قتلت محتجا وأصابت 91 آخرين في بغداد ليرتفع عدد القتلى منذ بدء الانتفاضة في 1 أكتوبر الماضي إلى 264.

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في وقت سابق من يوم أمس إن إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين مباشرة والذخيرة الحية عند ميناء أم قصر أسفر عن إصابة 129 متظاهراً.

في غضون ذلك، دعت الخارجية العراقية، أمس، جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة و«عدم التدخل في الشأن الداخلي» للبلاد. وقالت الوزارة، في بيان: «مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية، تؤكد الحكومة العراقية احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي».