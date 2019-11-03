قذيفة هاون حوثية تقتل طفلاً

المصدر: الضالع-وكالات

قتل طفل في السادسة من عمره، جراء قصف مليشيا الحوثي قرى في منطقة حجر غرب محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر أن الطفل عبد الله محمد عبد الله الصريحي، قتل جراء قصف المليشيا الحوثية، في قرية المشاريح بمنطقة حجر. وأوضحت أن عبد الله كان يلعب جوار منزله في قرية المشاريح حجر السفلى، حين سقطت قذيفة هاون قرب منزل عائلته، فأصابته شظية، فارق بعدها الحياة مباشرة.

وضمن جرائم مليشيا الحوثي في الضالع، قالت المصادر إن المليشيا قامت بإحراق منازل اليمنيين في منطقة صبيرة.

وأضافت أن المليشيا تتعمد إحراق بعض منازل اليمنيين، بتهمة التعاون مع القوات المشتركة، إضافة إلى استخدام أمتعة تلك المنازل لإشعال النيران، للتمويه على مصادر نيران أسلحتهم المتمركزة في منطقة صبيرة، أثناء الاشتباكات التي تدور رحاها في مناطق التماس.