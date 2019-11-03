بالفيديو.. مقتل 13 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بسوريا

المصدر: أ ف ب

قُتل 13 شخصاً على الأقلّ السبت في انفجار سيّارة مفخّخة في مدينة تلّ أبيض شمال شرق سوريا، في وقت تظاهر آلاف الأكراد في القامشلي تنديداً بما يعتبرونه "احتلالاً تركيّاً" لمنطقتهم.

وسيطرت أنقرة على مدينة تلّ أبيض الواقعة على الحدود مع تركيا، إضافةً إلى بلدات أخرى الشهر الماضي، خلال هجوم بدأته في التاسع من أكتوبر ضدّ المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ الانفجار الذي وقع في سوق في تلّ أبيض، أسفر عن مقتل 13 مدنيّاً وإصابة عشرين آخرين. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 14 مدنيّاً.

وقال المتحدّث باسم قوّات سوريا الديمقراطيّة مصطفى بالي إنّ "السيارة المفخّخة التي انفجرت في مدينة تلّ أبيض أمس هي جزء من مخطّطات تركيا الممنهجة لإفراغ المدن وإجبار الناس على الهرب وإحداث التغيير الديموغرافي".

وأضاف أنّ "كلّ المناطق المحتلّة من قبل تركيا تشهد مفخخات يوميّاً (..) وعلى العالم أن يقتنع بأنّ ممارسات تركيا لا تختلف عن داعش".

وشاهد مصوّر متعاون مع وكالة فرانس برس رجلاً بدا وجهه محترقاً تنقله شاحنة صغيرة من مكان الانفجار. وكان رجال يحاولون إخماد نيران اندلعت في درّاجات ناريّة مستخدمين مشروبات غازيّة وقطع قماش، فيما كان دخان أسود يتصاعد من أكوام حطام خلّفها الانفجار.

وبدت الصدمة والحزن على وجوه السكّان الذين وقفوا يشاهدون حجم الدمار وضحايا التفجير.

بالفيديو.. مقتل 13 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بسورياhttps://t.co/0OGLjYrOHW#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0cYeaRqXp2 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 2, 2019