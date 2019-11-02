5 مرشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية

المصدر: وكالات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السبت أن خمسة مرشحين استوفوا شروط الترشح للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وعدد رئيس السلطة محمد شرفي أسماء المرشحين المقبولين بترتيب تقديم ملفاتهم وأبرزهم رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وعبد المجيد تبون المرشح الحر،وشغل كلاهما منصب رئيس الوزراء خلال فترة حكم بوتفليقة.

كما تم قبول ملف عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الاسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي أحد اعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة.

وبين المرشحين أيضا عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي اليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان)، وعبد العزيز بلعيد الذي ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة.

وذكر شرفي أن 23 راغبا في الترشح قدموا ملفاتهم للسلطة، وليس 22 كما كانت أعلنت السلطة الوطنية قبل سبعة أيام عند غلق باب الترشح.



وتم رفض ملفات 18 من هؤلاء بسبب عدم استيفاء شرط جمع 50 ألف استمارة موقعة من طرف مواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية، على أن تكون موزعة على 25 ولاية من أصل 48 ولاية في الجزائر.



وبين هؤلاء الوزير السابق عبد القادر ساحلي رئيس الحزب الوطني الجمهوري المقرب من السلطة والذي دعم بوتفليقة حتى بعد بدء الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.