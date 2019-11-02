سوريا.. مقتل وإصابة 45 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة

المصدر: د ب أ

أفاد مصدر طبي بسقوط 15 قتيلا أغلبهم أطفال وأكثر من 30 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي في سوريا اليوم السبت .

وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض :" قتل 15 شخصا أغلبهم أطفال وأصيب أكثر من 30 في انفجار سيارة مفخخة أمام محطة محروقات الغانم وسط مدينة تل ابيض بعد ظهر اليوم".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه:" أغلب الجرحى في حالة حرجة تم نقلهم الى المستشفيات التركية نظراً لعدم قدرة مستشفى تل ابيض على تقديم العلاج لهم ".

وأكد المصدر أن " السيارة المفخخة محملة بكمية كبيرة من المتفجرات أدت إلى دمار كبير واحتراق عدد كبير من المحال التجارية والسيارات ".