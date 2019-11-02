محتجون يقتحمون مقر جمعية المصارف في بيروت

المصدر: بيروت - وكالات

أفادت تقارير صحافية، بأن عدداً من المحتجين اقتحموا مركز جمعية المصارف في منطقة الجميزة في العاصمة اللبنانية بيروت، إلا أن القوى الأمنية عمدت إلى إخراجهم من المبنى.

ونقلت قناة العربية عن مراسلها في بيروت أن المحتجين يتهمون المصارف عامة في لبنان، بتحقيق أرباح خيالية، في حين لا تتكبد أي مساهمة في خفض عجز الدولة اللبنانية، كما أن نسبتها من الضرائب لا تتوافق مع أرباحها، بحسب اعتقادهم.

وكانت جمعية المصارف دعت الخميس، العملاء أن يضعوا في اعتبارهم «مصلحة البلد»، في ظل مخاوف كبيرة من إقبال المودعين الكبار والصغار على سحب ودائعهم. وقال بيان صادر عن الجمعية، إنها تأمل أن «يتفهم العملاء الوضع القائم، وأن يتجاوبوا إيجاباً لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية».

يذكر أن المصارف في لبنان فتحت أبوابها، أمس، بعد إغلاق دام أسبوعين وسط مخاوف من تهافت على نزوح الأموال إلى الخارج. وفي هذا السياق، قالت مصادر مصرفية لرويترز، إن بنوك لبنان ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها، لكن من دون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب احتجاجات في أنحاء البلاد أدت إلى استقالة رئيس الوزراء.

وأشار محللون ومصرفيون إلى قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.

وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية.