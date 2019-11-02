مصر تشارك للمرة الأولى في مناورات «فجر الشرق 1» بباكستان

انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك «فجر الشرق 1» الذي يستمر حتى الثامن من الشهر الجاري في باكستان، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية ودول عدة بصفة مراقب.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الناطق باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس.

وقال الرفاعي إن المراحل الأولى للتدريب بدأت باكتمال وصول جميع القوات إلى ميادين التدريب القتالي بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب بمدينة بابي الباكستانية.

وأوضح الرفاعي أن قائد القوات الخاصة الباكستانية الجنرال ممتاز حسين قال: إن هذا التدريب يأتي في إطار تطور العلاقات العسكرية إلى مستوى الشراكة بين جيوش الدول الثلاث والعمل على التعاون العسكري لنقل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.

وتابع إن مصر تشارك في التدريب «فجر الشرق 1» أول مرة بهدف دعم علاقات التعاون العسكري وجهود الأمن والاستقرار.

على صعيد متصل، انطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «سهم الصداقة 1»، والذي تنفذه قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية للمرة الأولى ويستمر على مدار أسبوعين في مصر. القاهرة - د.ب.أ، وام