ليبيا: تصريحات أردوغان تنتهك ميثاق الأمم المتحدة

المصدر: بنغازي - البيان

أعربت لجنة الخارجية في مجلس النواب الليبي عن رفضها واستنكارها لما وصفتها بالتصريحات المغلوطة والمتكررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يدعي فيه وجود حقوق تاريخية لبلاده في ليبيا.

واعتبرت اللجنة في بيان لها، تلقت «البيان» نسخة منه، أن تلك التصريحات تعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعودة للروح الاستعمارية التي ترفضها الأعراف والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات انتهاك لحق الشعب الليبي في تقرير مصيره وتجاهل لنضال الليبيين الطويل والمضني.

وأكدت اللجنة أن الارتباط بين ليبيا والدولة التركية انتهى بمعاهدة «أوشي لوزان» التي سلمت فيها السلطات العثمانية الليبيين إلى المستعمر الإيطالي، معربة عن أسفها لإضرار القيادة السياسية التركية بالعلاقات بين الشعبين الليبي والتركي بارتباطاتها المشبوهة وسياساتها الهدامة، وفق نص البيان.

وشددت اللجنة على أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة ولن تسمح لأحد بالمساس بسيادتها، ولن تفرط في حرية شعبها وإرادته، وستتخذ اللجنة جميع الإجراءات الواجبة في المحافل الدولية لتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته من هذه الانتهاكات الجسيمة.

وكان أردوغان قد صرح أواخر أكتوبر الماضي، في منتدى «تي آر تي» بالقول: «إن تركيا تتواجد في ليبيا لأن هذا حقها وحق إخوانها في المستقبل.. ولنشارك القدر مع إخواننا.. وتركيا تتواجد في كل جغرافيتها القديمة لها وتقدم المساعدة لكل من يطلب منها ذلك».

وأضاف مجلس النواب في بيان له: «وكأنه بهذه المغالطة التاريخية يسعى لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، مستبيحةً دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم».