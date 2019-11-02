الاحتلال يصادق على 2342 وحدة استيطانية

المصدر: القدس المحتلة، رام الله - البيان، وكالات

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ما يرفع عدد الوحدات الاستيطانية التي صادقت إسرائيل على إقامتها في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 6989 وحدة، الأمر الذي اعتبرته منظمات تخريباً ممنهجاً من بنيامين نتانياهو لعملية السلام، في وقت هاجم جيش الاحتلال موقعين في قطاع غزة بعد إعلانه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية في بيان لها إن الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث يواصل بنيامين نتانياهو تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من خلال تشجيع المزيد من بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في الأماكن التي قد تضطر فيها إسرائيل إلى الإخلاء كجزء من اتفاق مستقبلي.

ورأت أن هذه خطوة خطيرة أخرى لكل من إسرائيل والفلسطينيين يقوم بها رئيس وزراء انتقالي لم يثق الجمهور بسياساته. وأكدت الحركة أنه يجب على الحكومة القادمة أن تجمّد تطوير المستوطنات والسعي لاستئناف فوري للمفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة وإنهاء الصراع الدموي وفقاً لمبدأ دولتين للشعبين.

إلى ذلك ذكرت مصادر فلسطينية أن هجمات إسرائيلية بطيران استطلاع وقذائف مدفعية استهدفت مواقع رصد تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات.

من جهته قال جيش الاحتلال في بيان إن دبابة وطائرات تتبعه قامت بالإغارة على موقعين عسكريين تابعين لحماس ردا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية. ولم يورد بيان الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق القذيفة، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن ذلك.

وفي سياق ذي صلة أصيب 59 فلسطينياً بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك خلال الجمعة الـ81 لمسيرات العودة وكسر الحصار. وكان آلاف الفلسطينيين قد توافدوا أمس إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في المسيرات تحت شعار «يسقط وعد بلفور».