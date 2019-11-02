4 أسرى يواصلون معركة "الأمعاء الخاوية"

المصدر: فلسطين المحتلة - وكالات

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن أربعة أسرى لا يزالون يواصلون معركة الأمعاء الخاوية حتى يحققوا مطلبهم العادل بتحديد سقف لاعتقالهم الإداري المفتوح، في ظل تردي أوضاعهم الصحية إلى حد الخطورة.

وأوضح المركز أن أقدم الأسرى المضربين هو الأسير إسماعيل أحمد علي «(30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، والذي تجاوز إضرابه 100 يوم، ويقبع في مستشفى «الرملة»، ويعاني من هبوط حاد في دقات القلب، بينما يواصل الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاماً) من بلدة تل في محافظة نابلس، إضرابه منذ 39 يوماً.

وأشار المركز إلى أن الأسير المحرر المعاد اعتقاله أحمد عمر زهران (42 عاماً) من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، يخوض إضراباً عن الطعام منذ 35 يوماً، وأيضاً الأسيرة التي تحمل الجنسية الأردنية هبة أحمد اللبدي (24 عاماً)، تواصل إضرابها عن الطعام منذ 39 يوماً.