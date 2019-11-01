المصدر: أ ف ب

نزلت حشود غفيرة من المتظاهرين إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بـ "استقلال" جديد في يوم الجمعة السابعة والثلاثين المصادف للذكرى الـ 65 سنة من اندلاع حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وفي غياب إحصاء رسمي لعدد المتظاهرين وصعوبة تقديره، تذكر هذه التظاهرة بأيام الحراك في أسابيعه الأولى عندما بدأ في 22 فبراير الماضي.

بالفيديو.. الجزائريون يتظاهرون في ذكرى ثورتهم التحريرية الـ 65 للمطالبة بـ "الاستقلال"https://t.co/jKh43XBfuh#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VjhFXdKSar — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 1, 2019