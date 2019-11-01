أمريكا تعيد تسيير دوريّتها في شمال شرق سوريا

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اللقطات المصورة الأولى للغارة التي نفذتها قوات خاصة في مطلع الأسبوع بسوريا وأفضت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وحذرت من أن التنظيم المتشدد قد يحاول شن «هجوم انتقامي».

فيما اعترف التنظيم بمقتل زعيمه، وأعلن تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي قائدا له، خلفا للبغدادي، وفقا لرسالة صوتية. وأظهرت اللقطات، التي رفعت عنها السرية وصُورت من الجو، قوات العمليات الخاصة الأمريكية وهي تطبق على المجمع وطائرة أمريكية تطلق النار.

وقال الجنرال بمشاة البحرية كينيث مكنزي قائد القيادة المركزية التي تشرف على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط «بدا (المجمع) كساحة لانتظار السيارات بها حفر كبيرة». وأضاف لصحافيي البنتاغون إن فكرة تدمير المجمع ترجع لأسباب منها «ضمان ألا يكون ضريحاً أو أي شيء يمكن تذكره بأي طريقة... بات مجرد قطعة أرض أخرى».

ولم يؤيد مكنزي رواية ترامب عن اللحظات الأخيرة في حياة البغدادي أو يدحضها. وقال ترامب في خطاب تلفزيوني للأمة الأحد إن البغدادي «مات جباناً... يبكي ويئن ويصرخ». وعند سؤاله عن رواية ترامب قال مكنزي «ما يمكنني أن أقوله لكم هو إنه زحف إلى سرداب مع طفلين صغيرين وفجر نفسه».

في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البيت الأبيض سيستقبل الأسبوع المقبل الكلب التابع للجيش الأمريكي الذي استخدم خلال عملية قتل البغدادي.

والذي بات رمزاً لهذه العملية. وقال الجنرال مارك ميلي إن الكلب أصيب «بجروح طفيفة» في العملية ورفض كشف اسمه لأسباب أمنية. وكان ترامب أعلن أن الكلب سيستقبل في البيت الأبيض وأكد المعلومات الصحافية التي كشفت أن اسمه «كونان». وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر «سيغادر كونان منطقة الشرق الأوسط ويأتي إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل».

ونشر ترامب على «تويتر» صورة مركبة له وهو يسلم الكلب وسام الشرف، أعلى وسام في المؤسسة العسكرية الأمريكية.

دوريات أمريكية

في الأثناء، سيّرت القوات الأمريكية أمس دورية قرب الحدود التركية في شمال شرق سوريا، هي الأولى منذ سحب واشنطن قوّاتها من المنطقة الحدودية الشهر الحالي.

وسيرت خمس مدرعات تحمل الأعلام الأمريكية دورية من قاعدتها في مدينة رميلان في محافظة الحسكة، متّجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، على الرغم من أن هذه المنطقة باتت بموجب المعارك والاتفاقات التي حصلت في الأسابيع الأخيرة، واقعة بالمبدأ تحت سيطرة القوات الروسية والجيش السوري.

ورافق الدورية الأمريكية مقاتلون أكراد من قوات سوريا الديمقراطية. وقال مصدر عسكري بهذه القوات وشاهد: إن قوة أمريكية في عربات مدرعة نفذت دورية على الحدود السورية التركية وذلك لأول مرة منذ قرار واشنطن سحب قواتها من شمال شرق سوريا. وقال الشاهد إنه رأى عربات مدرعة تحمل العلم الأمريكي قرب الحدود.

واتهم مظلوم عبدي القائد العام لقوات سورية الديمقراطية (قسد) أمس، تركيا بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في شمال سوريا. وكتب، على حسابه في تويتر: «تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومستمرة في حربها».