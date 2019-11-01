الاحتلال يوسّع الاستيطان ويعتقل خالدة جرار مجدداً

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أعلنت منظمة غير حكومية، عن موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب منظمة «السلام الآن».

واعتقلت قوات الاحتلال، النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، العضو البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، بعد بضعة أشهر على إطلاق سراحها، وقد تزامن اعتقال جرار، مع اعتقال الكاتب علي جرادات القيادي في الجبهة، في وقت تتفاقم الحالة الصحية للأسيرة الأردنية الفلسطينية، هبة اللبدي (32 عاماً)، المضربة عن الطعام لليوم 38 على التوالي.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تفاقم الحالة الصحية للأسيرة الأردنية الفلسطينية هبة اللبدي (32 عاماً)، والتي تخوض إضرابها لليوم 38 على التوالي. وتعاني اللبدي من صعوبة بلع الماء، وأوجاع شديدة بالمعدة وجفاف حاد، وانخفاض نسبة السكر في الدم.

في الأثناء، قال غيسون غرينبلات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إن الوقت مناسب الآن للإعلان عن خطة السلام المرتقبة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والمسماة إعلامياً «صفقة القرن». وقال، في مقابلة مع قناة العربية، نشرت اقتباسات منها على موقعها الإلكتروني أمس، إنه يأمل أن يتم نشر الخطة في وقت لاحق، عندما تسمح الظروف.

وقال إن «القدس لا تزال من القضايا العالقة، وعلى إسرائيل أن تقدم تنازلات، وكذلك الفلسطينيون». وتابع: «كنا واضحين بأنه لا توجد خطة سلام لا تتطلب من الطرفين تقديم تنازلات جدية، وقضينا ثلاث سنوات في وضع التفاصيل التي تتضمن تنازلات من الجميع، ولكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرض أي حلول على الأطراف بالقوة».