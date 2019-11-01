السوريون وجهاً لوجه في اجتماع اللجنة الدستورية

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

جلس وفدا الحكومة السورية والمعارضة وجهاً لوجه في جنيف في أول اجتماع للجنة الدستورية لإطلاق عملية مراجعة الدستور.

أشاد ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، الاجتماع بأنه «تاريخي». وصرح في مؤتمر حول الوساطة في إسطنبول نظمته الحكومة التركية: «كان أول اجتماع للجنة الدستورية (أول من أمس) تاريخياً وأساساً للتقدم».

وأضاف: «آمل في أن يكون خطوة أولى باتجاه التوصل إلى حل سياسي ينهي هذا الفصل المأساوي من حياة الشعب السوري ويخلق الفرص لجميع السوريين للعودة إلى ديارهم الأصلية بأمان وكرامة وإنهاء وضعهم كلاجئين».

وانطلقت أعمال اللجنة ظهر الأربعاء خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة، الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

لجنة مصغّرة

ويُفترض أن تبدأ لجنة مصغرة من 45 عضواً موزعين بالتساوي بين الوفود الثلاثة عملها في مراجعة الدستور، ولن تكون مهمة اللجنة التي لم تحدد الأمم المتحدة سقفاً زمنياً لعملها سهلة، بإقرار الأمم المتحدة والوفود أنفسهم، في ظل تباين وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة من جهة، ونسبة الأصوات المرتفعة التي يجب توفرها لتحقيق أي تعديل أو تغيير.

وأضاف غوتيريش أنه لا يزال «قلقاً جداً حول الوضع في إدلب» التي تعتبر المعقل الأخير للمقاتلين السوريين ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين من مناطق أخرى من البلاد. وأضاف أنه يكرر «الدعوة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على جميع الجبهات في سوريا».