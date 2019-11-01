تعرض طائرة إسرائيلية مسيرة لإطلاق نار فوق لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنّ صاروخاً أطلق باتجاه طائرة من دون طيار تابعة له كانت تحلّق في المجال الجوي اللبناني، دون أن يصيبها.

وقال في بيان، إنّ الصاروخ أطلق فوق الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة من دون طيار لكنّها لم تصبها. ولم يعط البيان توضيحات أخرى. وفي بيروت، أعلن حزب الله في بيان بثته قناة المنار التابعة له، أنّ مقاتليه تصدوا بالأسلحة المناسبة لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية، فيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إنه سمع دوي انفجار في منطقة النبطية قرابة الثانية والدقيقة العاشرة من بعد ظهر أمس. وأشارت إلى أن أسباب الانفجار لم تعرف على الفور، غير أنها قالت إنه جاء متزامناً مع تحليق مكثف لطائرة تجسس إسرائيلية فوق مناطق، الدوير، تول، جبشيت، حاروف، زبدين والنبطية.

وفي 25 أغسطس الماضي، أعلن الجيش اللبناني سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول حادثة من نوعها، منذ حرب تموز 2006، وصدور القرار 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، وعزز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، فيما بينما كانت الواقعة الثانية في 9 سبتمبر الماضي.

حيث أكد جيش الاحتلال سقوط إحدى طائراته في جنوبي لبنان دون أن يوضح سبب ذلك، لكنه لم ينفِ بشكل مباشر ما أعلنته ميليشيا حزب الله عن وقوفها وراء إسقاط الطائرة.