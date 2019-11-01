الإمارات تدعو لمشاركة المرأة في عمليات السلام

المصدر: نيويورك ـ وام

أكدت دولة الإمارات أهمية ضمان المشاركة الكاملة والجادة للنساء في جميع مراحل عمليات السلام والمفاوضات.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة السنوية المفتوحة الذي عقدها مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، واستعرضت خلاله جهود الدولة في مجال تعزيز جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، ومعالجة ثغرات التنفيذ.

وقالت نسيبة خلال المناقشة «إن جدول أعمال المرأة والسلام والأمن ليس فقط واجباً أخلاقياً لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أيضاً ضرورة أساسية لمنع نشوب الصراعات وتحقيق السلام المستدام»، وأضافت «أن النساء هن أول المستجيبات وعنصر أساسي في المجتمع والأسرة وقوة دافعة للتغيير، وستواصل بلادي التزامها بهذه الرؤية».

برامج

وأكدت ضرورة أن تكون النساء طرفاً أساسياً في المفاوضات الرسمية وغير الرسمية في جميع مراحل عملية السلام وعدم استبعادهن بعد حل الصراعات، مشددة على أن التخطيط المبكر القائم على مراعاة المنظور الجنساني والتحليل السياسي يجب أن يكونا الأساس لأي تدخلات تتعلق بالسلام والأمن.

وركزت على أهمية زيادة عدد النساء في عمليات حفظ السلام، وسلطت الضوء في هذا الصدد على برنامج تدريب المرأة العربية على العمل العسكري وحفظ السلام الذي أطلقته الإمارات بنجاح في مطلع العام الجاري بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشاركت فيه 134 متدربة من المنطقة العربية، وأشارت إلى أن الدورة الثانية من هذا البرنامج سيتم إطلاقها يناير المقبل وسيتم توسيعه ليشمل متدربات من آسيا وأفريقيا.

نتائج

وأشارت إلى الفائدة المضاعفة لإشراك المرأة في جهود إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات، وسلطت الضوء على سلسلة حلقات النقاش التي تم إطلاقها أخيراً بالاشتراك مع معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن بشأن دور المرأة في إعادة الإعمار ما بعد النزاع، باعتباره أحد العناصر الرئيسة في جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

وأضافت أنه اعتماداً على النتائج التي سيتم التوصل إليها خلال حلقات النقاش، سيتم إصدار خطة عمل للأمم المتحدة تتضمن قائمة مختصرة للإصلاحات والإجراءات الرئيسية المطلوبة لضمان تعميم المنظور الجنساني في الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى المجتمعات التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء الصراع والتعافي.

وأكدت نسيبة دعم الإمارات للاقتراح الداعي إلى تخصيص 15 % من إجمالي نفقات الأمم المتحدة المتعلقة بالأمن والسلام لصالح جهود تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ودعت إلى إعطاء الأولوية لآليات التمويل التي تركز بشكل محدد على دور المرأة الهام في الاستجابة الإنسانية وفي حالات الصراع، وإعطاء الأولوية لبنود الميزانية المعنية بأعمال توفير الحماية وإحلال السلام.

وشددت على ضرورة إيلاء الأولوية للإصلاحات الانتخابية في جميع أنحاء العالم لتمكين المرأة من المشاركة السياسية الآمنة في الانتخابات كناخبات ومرشحات، بما في ذلك استخدام الحصص عند الحاجة، مثلما فعلت الإمارات لضمان التوازن بين الجنسين في المجلس الوطني الاتحادي في الانتخابات الأخيرة.

كما ناشدت مجلس الأمن لدعوة النساء، وخاصة الشابات، من مناطق الصراع للإدلاء بإحاطات أمام المجلس حول القضايا المهمة المتعلقة بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن.