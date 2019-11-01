الجيش الليبي ينتقد بيان الأمم المتحدة بشأن مطار معيتيقة

المصدر: تونس، طرابلس ـ الحبيب الأسود

دخلت العلاقة بين بعثة الدعم للأمم المتحدة والجيش الليبي مرحلة التأزم بعد تصريحات أدلى بها رئيس البعثة خلال زيارته لمطار قاعدة معيتيقة بطرابلس.

حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس بياناً للرد على ما وصفتها بـ «المحاولات العبثية المستمرة لتضليل الرأي العام» فيما يتعلق بالمطار وملابسات قصفه جواً.

واتهمت القيادة العامة المبعوث الأممي بالاشتراك مع حكومة الوفاق ووزرائها في تضليل الرأي العام، بزعم أن المطار موقع مدني لا يستخدم للأغراض العسكرية، مشيرة إلى أنه ركن صغير من قاعدة عسكرية جوية كبيرة تسمى معيتيقة.

وقالت القيادة العامة في بيانها الذي تلقت «البيان» نسخة منه: «نتحفظ على هذه الزيارة ونعتبرها فصلاً جديداً من مسرحية التضليل والعبث الإعلامي الذي تمارسه ما تسمى حكومة الوفاق بدعم المبعوث الأممي لليبيا».

وأضافت أن «البعثة تجاهلت أو تناست تماماً أن مطار معيتيقة المدني ما هو إلا ركن صغير في طرف قاعدة معيتيقة الجوية الضخمة والتي تضم مرافق عسكرية وهناجر وطائرات عسكرية مروحية ونفاثة».