قرقاش: مستمرون في دعم التحالف العربي باليمن

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات مستمرة في دعم تحالف الحزم والعزم.

مشيراً إلى أن القوات الإماراتية عادت إلى أرض الوطن بعد إنجاز مهامها العسكرية في مدينة عدن اليمنية (جنوب) بكل شرف وفخر وتضحية.

تغريدة

وجدد معالي أنور قرقاش في «تغريدة» له على حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس، دعم الإمارات للتحالف العربي في اليمن، واصفاً إياه بـ«تحالف الحزم والعزم».

وقال معاليه «تعود قواتنا العاملة في عدن بعد إنجاز مهامها العسكرية بكل شرف وفخر وتضحية، هي قوة النصر وطلائع التحرير المظفر»، وأضاف «حرروا عدن وأنقذوها ومحيطها من براثن الحوثي، تعود القوة بفخر لأرض العز والفخر، ويستمر إخوانهم من أبناء الإمارات في دعم تحالف الحزم والعزم».

تحقيق الأهداف

وسبق أن أكد معالي الدكتور أنور قرقاش في «تغريدة» له قبل أيام أن الإمارات العربية المتحدة ستبقى عضد المملكة العربية السعودية، لتحقيق أهداف التحالف العربي في اليمن.