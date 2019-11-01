إنجازات ملموسة للإمارات في تأمين مياه الشرب في اليمن

المصدر: عدن - وام

حققت دولة الإمارات - عبر ذراعها الإنساني «هيئة الهلال الأحمر» - إنجازات ملموسة في تأمين مياه الشرب بالساحل الغربي اليمني عبر تنفيذها 31 مشروعاً ما بين مشاريع استراتيجية مركزية ومشاريع متوسطة وأخرى محدودة يستفيد منها 155 ألفاً و678 نسمة موزعة حسب الاحتياج والكثافة السكانية لتأمين الحياة وتعزيز الاستقرار على طول امتداد الساحل الغربي.

وذلك في إطار الرؤية الإنسانية للإمارات وحرص قيادتها الرشيدة على تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب اليمني الشقيق وتطبيع الحياة في المحافظات والمديريات والمناطق اليمنية المحررة سيما في ظل تعطل مؤسسات الدولة وانسداد الأفق جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

افتتاح

وتستعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لافتتاح مشروعي مياه حيويين «مياه ذوباب ومياه الوازعية» حيث يشمل مشروع مياه الوازعية إعادة تأهيل بئرين ارتوازية وتزويدهما بمنظومة طاقة شمسية متكاملة تحتوي 88 لوحاً 200 أمبير، وغطاس لرفع الماء، وخزانين خرسانيين سعت كل منهما 300 ألف لتر.

وإصلاح شبكة توزيع بطول 60 كيلومتراً إذ يستفيد من المشروع أكثر من 21 ألف نسمة هم سكان منطقة الشقيراء مركز مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز.

ويأتي مشروع مياه ذوباب ليشكل شريان حياة لمدينة ساحلية وجدت نفسها بلا مياه للشرب في ظل تعطل مؤسسات الدولة اليمنية حيث يتكون المشروع من منظومة طاقة شمسية متكاملة 48 لوحاً 200 أمبير وغطاس لرفع الماء وخزان خرساني سعة 100 ألف لتر مع مد شبكة مياه بطول 30 كيلومتراً..

فيما يبلغ عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 6 آلاف نسمة هم سكان مدينة ذوباب مركز مديرية باب المندب التابعة لمحافظة تعز.

تأهيل

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدأت مشاريع المياه الحيوية منذ الأشهر الأولى على تحرير مديريات الساحل الغربي وذلك بإعادة تأهيل وتشغيل مشروع مياه الخوخة بمحافظة الحديدة والذي شمل إنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية وبما يضمن ضخ المياه لأكثر من 25 ألف نسمة.

ولم يتوقف اهتمام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمركز مديرية الخوخة حيث سارعت بإعادة تأهيل مشروع مياه منطقة قطابة ذات الكثافة السكانية في ذات المديرية، من خلال حفر بئر وتزويده بوحدة متكاملة لضخ المياه بالطاقة الشمسية وخزان خرساني ومد شبكة بطول 15 كيلومتراً.

وكان قد سبق هذا المشروع، مشروع مياه المخا بمحافظة تعز والذي عزز القدرة الإنتاجية لتكفي سكان مدينة يسكنها نازحون من مختلف المحافظات اليمنية وباتت تشكل مركزاً لمديريات الساحل الغربي المحررة.

ويتكون المشروع من حفر بئرين وتزويدهما بمولدين للكهرباء ومضختين لرفع الماء، وتأهيل الشبكة.

مياه الشرب

ولا تقل المشاريع المتوسطة وعددها 6 أهمية عن المشاريع الإستراتيجية حيث أمنت مياه الشرب في مناطق ذات كثافة سكانية، منها ثلاث مناطق تتبع مديرية المخا «دار الشجاع وحسي سالم، ويختل، والزهاري» ومنطقة الجديد في مديرية باب المندب ومنطقة الحيمة في مديرية التحيتا ومنطقة موشج في مديرية الخوخة.

وشملت المشاريع المتوسطة إنشاء وحدات متكاملة لضخ المياه بالطاقة الشمسية وترميم وتأهيل الخزانات وشبكات التوزيع.

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ساهمت المشاريع المحدودة في تأمين مياه الشرب لعشرين قرية وتجمعاً سكانياً وفق دراسة لأكثر القرى احتياجاً وبما يضمن تحقيق الاستقرار وعدم النزوح.

واستفادت من تلك المشاريع 9 قرى في مديرية المخا و 6 قرى في باب المندب «الوطن، وشعنون، والجافر، والمطابع، والعميسي، ونزيلة» و3 قرى في التحيتا «رأس الحسي الأعلى، و رأس الحسي الأسفل، والبقعة».