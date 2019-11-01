القوات المشتركة تكسر زحفاً حوثياً على الفاخر

المصدر: عدن - البيان

تمكنت القوات المشتركة، من كسر أكبر زحف للميليشيا على منطقة الفاخر منذ تحريرها، ودارت معارك ضارية بين الجانبين، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، في وقت واصلت الميليشيا خروقاتها وانتهاكاتها، لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وارتكبت 46 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن الميليشيا استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديريات (الدريهمي _التحيتا -بيت الفقية_حيس )، إضافة إلى استهداف المدنيين المارة في الأسواق الأسلحة المتوسطة والرشاشة وسلاح القناصة، منها 5 خروقات في شرق مديرية التحيتا، كما تم رصد 9 خروقات في بيت الفقيه، كمت تم رصد 24 خرقاً في حيس كما نفذت 8 خروقات في الدريهمي.

وعلى صعيد منفصل، تمكنت القوات المشتركة من كسر أكبر زحف للميليشيا على منطقة الفاخر منذ تحريرها، ودارت معارك ضارية بين الجانبين، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة و تمكنت القوات المشتركة من إعطاب ثلاث عربات مسلحة، وإحراق أخرى شمال حبيل العبدي، وقتل من كانوا عليها، كما تم أسر ستة من عناصر المليشيا الحوثية بكمين محكم نصبته وحدات قوات الحزام الأمني شمال شرق حبيل العبدي.