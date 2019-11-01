إسرائيل تهاجم موقعين في غزة

المصدر: د ب ا

هاجم الجيش الإسرائيلي موقعين لحركة "حماس" في قطاع غزة مساء الخميس بعد إعلانه عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع على جنوب إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن هجمات إسرائيلية بطيران استطلاع وقذائف مدفعية استهدفت مواقع رصد تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمال قطاع غزة دون وقوع إصابات.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن دبابة وطائرات تتبعه قامت بالإغارة على موقعين عسكريين تابعين لحماس ردا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية.

ولم يورد بيان الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق القذيفة، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن ذلك.

ويأتي ذلك قبيل تظاهرات مسيرات العودة الأسبوعية على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل اليوم الجمعة والمستمرة منذ 30 مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.