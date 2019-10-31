الرئيس العراقي يتعهد بإجراء انتخابات مبكرة

المصدر: وكالات

تعهد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم بإجراء انتخابات مبكرة بعد الموافقة على قانون الانتخابات.

وأضاف الرئيس العراقي خلال مؤتمر صحفي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل السياسية التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغٍ دستوري.

وأشار إلى أنه يجب على البرلمان تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة والقطاعات المحرومة.

وأوضح أن الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب ولابد من محاسبة المجرمين المتورطين بالعنف.وعلى الدولة احتكار السلاح لمنع أي قتال بين الجماعات المسلحة.