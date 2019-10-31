العثور على 12 مهاجراً عربياً في شاحنة تبريد ببلجيكا

عثرت السلطات البلجيكية على 12 مهاجرا، جميعهم من الجنسية السورية باستثناء شخص واحد من الجنسية السودانية، مختبئين في شاحنة تبريد تنقل فاكهة وخضروات.

وكان السائق يشك في وجود مهاجرين على متن الشاحنة، لذا أبلغ الشرطة، التي عثرت عليهم بعد عملية تفتيش تمت على الطريق السريع الرابط بين إنفير (بلجيكا) وأيندهوفن (هولندا).

وقال متحدث باسم الشرطة إنهم "بصحة جيدة"، لافتا إلى أن النيابة العامة في إنفير فتحت تحقيقا في الواقعة

وسيهدف التحقيق إلى التأكد مما إذا كان المهاجرون يسعون للانتقال إلى المملكة المتحدة، ولمعرفة كيفية صعودهم إلى الشاحنة، من دون علم السائق على الأرجح، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتعد بلجيكا ممرا يستخدمه بكثرة المهاجرون وشبكات المهربين، الذين يسعون إلى الاستفادة من قربها جغرافيا من المملكة المتحدة.

وكانت شاحنة التبريد التي عثر عليها في الـ23 من أكتوبر شرقي لندن، تحتوي جثث 39 مهاجرا، قد جرى شحنها قبل نحو 10 ساعات من ميناء زيبروغ في بلجيكا.