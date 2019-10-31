السعودية تترأس اجتماعاً عربياً لتقييم خطة التحرك الإعلامي

المصدر: القاهرة - وام

بدأت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أمس، أعمال الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، برئاسة مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية تركي بن مرزوق العمري، رئيس فريق الخبراء، وبحضور الوزير المفوض فوزي محمد الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وعدد من الخبراء الإعلاميين في الدول الأعضاء وممثلي الدول والمنظمات والاتحادات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية.

وقال تركي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع يناقش خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج من أجل العمل على ترسيخ صورة إيجابية للمواقف السياسية العربية، وتصحيح الصورة النمطية السلبية عن العرب والمسلمين في الخارج.